F1, McLaren domina le qualifiche del GP di Spagna. Piastri in pole, Hamilton davanti a Leclerc

McLaren sfodera una prova di forza impressionante nella prima qualifica dopo l’introduzione della nuova direttiva tecnica sulla flessibilità delle ali anteriori e monopolizza la prima fila in griglia (non succedeva dal round inaugurale di Melbourne) a Barcellona per il Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

Il leader del Mondiale Oscar Piastri ha piazzato la zampata nel primo vero momento clou del weekend, in Q3, rifilando due decimi al teammate Lando Norris e aggiudicandosi la quarta pole position della carriera (tutte raccolte nel 2025). Seconda fila composta dal quattro volte iridato della Red Bull Max Verstappen e dalla Mercedes di un solido George Russell, mentre la Ferrari deve accontentarsi di un quinto posto con Lewis Hamilton e del settimo con Charles Leclerc. Buona sesta piazza per il rookie italiano Kimi Antonelli con la Mercedes.

In Q1 McLaren si conferma il punto di riferimento con Piastri che firma il miglior tempo in 1’12″551 davanti a Verstappen, Norris e Russell, tutti in grado di risparmiare un treno di gomme soft rispetto ai competitor. Si salvano tra i top team anche Antonelli e le Ferrari, mentre vengono eliminati Hulkenberg con la Sauber, Ocon con la Haas, Sainz con la Williams, uno sfortunato Colapinto con l’Alpine (che lo ha lasciato a piedi prima dell’ultimo time-attack) e Tsunoda con la Red Bull.

In Q2 le McLaren continuano a dominare la scena con Piastri sempre al comando in 1’11″998 subito davanti a Norris e con un vantaggio di tre decimi su Verstappen, poi Russell e Hamilton. Superano il taglio utilizzando un solo set di soft nuove anche Leclerc e Alonso (come i primi 5), mentre restano esclusi dalla top10 Albon con la Williams, Bortoleto con la Sauber, Lawson con la Racing Bulls, Stroll con l’Aston Martin e Bearman con la Haas.

In Q3 Norris è il più veloce nel primo tentativo di time-attack in 1’11″819 e si porta in pole provvisoria per soli 17 millesimi davanti a Piastri, mentre alle spalle delle McLaren si inseriscono nell’ordine Russell, Leclerc, Verstappen e Hamilton. L’ultimo giro diventa decisivo e Piastri vince il confronto diretto con il compagno di squadra, migliorandosi di quasi tre decimi in 1’11″546 e ottenendo la pole position con un margine di due decimi su Norris. Terzo Verstappen con lo stesso crono di Russell (classificato quarto per aver fatto il giro dopo l’olandese), poi Hamilton, Antonelli e Leclerc solo 7° senza effettuare il secondo push (per conservare un treno di gomme morbide nuove verso la gara).

CLASSIFICA QUALIFICHE GP SPAGNA F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren 1:11.546

2 Lando Norris McLaren +0.209

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.302

4 George Russell Mercedes +0.302

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.499

6 Kimi Antonelli Mercedes +0.565

7 Charles Leclerc Ferrari +0.585

8 Pierre Gasly Alpine +0.653

9 Isack Hadjar Racing Bulls +0.706

10 Fernando Alonso Aston Martin +0.738

11 Alexander Albon Williams

12 Gabriel Bortoleto Kick Sauber

13 Liam Lawson Racing Bulls

14 Lance Stroll Aston Martin

15 Oliver Bearman Haas F1 Team

16 Nico Hulkenberg Kick Sauber

17 Esteban Ocon Haas F1 Team

18 Carlos Sainz Williams

19 Franco Colapinto Alpine

20 Yuki Tsunoda Red Bull Racing