F1, Max Verstappen: “Una buona giornata per noi, vediamo se in gara possiamo lottare con Piastri”

Ci ha provato Max Verstappen nelle qualifiche del GP dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Imola il quattro-volte iridato ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, lottando come un leone contro le McLaren.

L’olandese ha dato tutto e la sua piazza d’onore nel time-attack è degna di nota, viste le oggettive difficoltà tecniche della Red Bull. 34 millesimi hanno separato Max dalla pole-position dell’australiano Oscar Piastri, leader della classifica iridata. In terza piazza ha terminato la Mercedes di George Russell a 0.137. Solo quarto Lando Norris (McLaren) a 0.292.

“Credo che tutto stesse andando bene, ma con queste mescole soft non è facile tenere per tutta la tornata. Russell ha completato il suo giro con le gomme medie e probabilmente ha fatto la scelta giusta. La gara è domani e su quello dovremo concentrarci. Tutto sommato, è stata una bella giornata per noi“, ha commentato a caldo Verstappen.

In vista del GP ha aggiunto: “L’ultima volta non è stato possibile lottare con le McLaren, vedremo se qui ci riusciremo soprattutto per la gestione delle mescole“. Una gara in cui le Ferrari inizieranno dall’undicesima e dodicesima casella con il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton, a precedere Kimi Antonelli (13°) con l’altra Mercedes.