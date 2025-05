F1, Max Verstappen sull’impeding di Hamilton: “Non è stata colpa sua, ma del muretto Ferrari”

Max Verstappen quinto, Yuki Tsunoda escluso in Q2 e dodicesimo. Bilancio piuttosto negativo in casa Red Bull al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Monaco 2025, ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tra le tortuose strade di Montecarlo la RB21 ha fatto fatica a tenere il passo di McLaren e Ferrari a livello di grip meccanico sul giro secco, anche se domani il quattro volte iridato partirà dalla seconda fila grazie alla penalità comminata a Lewis Hamilton (declassato dal quarto al settimo posto) per aver ostacolato proprio l’olandese in Q1 a Massenet.

“Ho parlato rapidamente con Lewis dopo la qualifica. Non è stata colpa sua: è stato il team che gli ha detto che io stavo andando lento, mentre in realtà ero nel giro veloce. Io non sono mai a favore delle penalità, però guardando ai precedenti io mi sono preso una posizione di penalità per aver fatto impeding a qualcuno che non era neanche nel giro veloce (Russell in Qatar nel 2024, ndr). Vediamo, ne parleremo con gli steward. Non è mai bello quando succede in una curva veloce come quella, però non è stata colpa sua“, aveva commentato Verstappen ai microfoni di Sky Sports UK.

Interrogato sul tratto di pista in cui perde maggiormente rispetto a McLaren e Ferrari, il nativo di Hasselt ha affermato: “Soprattutto il settore centrale. Tutte le curve a bassa velocità con grip meccanico, non ce l’avevamo. Non riuscivo a migliorare il tempo sul giro rispetto alle prove libere. Ogni volta che dovevo andare su cordolo o girare in una curva in pendenza, non c’era più grip“.

Sull’andamento delle prove ufficiali: “Appena è cominciata la qualifica e ho visto la progressione dei tempi sul giro, ho capito che non eravamo in lotta per la pole. Se sono sorpreso dalla mancanza di passo? Non proprio. So che la nostra macchina non è molto buona a bassa velocità. Quest’anno, in qualifica, è sempre stata molto combattuta tra molte vetture. Se ti manca il feeling o il bilanciamento in quelle curve, non puoi far nulla“.