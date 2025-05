F1, Max Verstappen si ‘diverte’ al Nürburgring prima di Imola con una Ferrari GT3

Prima di recarsi a Imola per il GP Emilia-Romagna di F1, Max Verstappen è stato impegnato in un test al Nürburgring-Nordschleife con una Ferrari 296 GT3 schierata da Emil Frey Racing. L’olandese ha disputato una sessione collettiva nella giornata di venerdì 9 maggio all’intero dell’Inferno Verde, turno indetto dalla Nürburgring Landstrecke Series in vista della terza competizione del 2025.

Il quattro volte campione del mondo si è impegnato in pista con lo pseudonimo di “Franz Hermann”. L’olandese ha effettuato una serie di passaggi con una 296 GT3 gestita dalla stessa squadra con cui gareggia nel DTM e nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup il proprio protetto Thierry Vermeulen.

Il n. 1 di Red Bull non ha mai nascosto la volontà di competere non solo nella massima formula chiarendo a più riprese di voler disputare alcune delle più prestigiose sfide di durata. Le eventi in questione, disputati virtualmente dal figlio di Jos Verstappen, potrebbero concretizzarsi nel prossimo futuro, magari una volta chiusa la carriera nel ‘Circus’.

Max ha effettuato un giro nella versione NLS del Nürburgring (pista vecchia da 20km + tracciato GP Sprint) stabilendo il nuovo primato assoluto. Non ci sono conferme cronometriche, ma lo stesso Verstappen ha confermato di aver migliorato il riferimento di 7’49″578 stabilito dal norvegese Christian Krognes in qualifica nel 2022.

In Italia l’attuale compagno di squadra di Yuki Tsunoda ha affermato in una nota durante il media day: “Non ero lì per dimostrare di poter battere un record sul giro o un record qualsiasi, mi stavo solo divertendo e imparando la pista. Non ci ho mai guidato nella vita reale, nemmeno con un’auto stradale. È stata una giornata molto bella, siamo stati fortunati anche con il meteo: era bello e soleggiato. È stato fantastico”.

Vermeulen e Chris Lulham, pilota reale dal 2025 dopo una lunga esperienza nel simracing, correranno questo fine settimana a Zandvoort nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup con il chiaro intento di confermarsi leader in classe Gold. Ricordiamo che Max Verstappen è presente non solo come sponsor della Ferrari n. 69 Emil Frey Racing, l’impegno si allarga infatti anche al GTWC Europe Endurance Cup con un’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 n. 33 denominata Verstappen.com Racing.

Il 27enne ha lavorato in Germania per il futuro impegno di Emil Frey Racing nell’Inferno Verde, una prova utile anche per sé stesso. In ogni caso prima di correre con una GT3 al Nurburgring è indispensabile ottenere il Permit, deroga specifica che si ottiene gareggiando nella pista più lunga al mondo con delle auto di categorie minori. Per intenderci è lo stesso procedimento che negli ultimi anni ha ‘limitato’ Valentino Rossi, altro pilota che più volte avvicinato alla 24h tedesca.