F1, Max Verstappen: “Potevo fare anche cinque soste, sarei finito allo stesso punto”

Max Verstappen ha ottenuto la quarta piazza al GP di Monaco, appuntamento numero otto del lunghissimo Campionato Mondiale 2025 di Formula 1. Strategia decisa quella del detentore del titolo, rientrato ai box per la seconda sosta obbligatoria soltanto all’ultimo giro, probabilmente aspettando un colpo di scena poi non arrivato.

Nello specifico il pilota Red Bull ha ceduto il passo a Lando Norris, poi trionfatore davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla McLaren del compagno di squadra Oscar Piastri. Una volta arrivato in zona mista, l’olandese ha analizzato la sua domenica:

“Qui non si può comunque correre, che siano una o dieci soste – ha detto Verstappen – Ero addirittura in testa con le gomme a terra, e non si può sorpassare. Qui si può forse sorpassare una F2. Non c’era altro da fare, avrei potuto fare quattro soste e finire comunque allo stesso punto; questa è Monaco, se non succede qualcosa”.

Max Verstappen andrà a caccia del podio già la settimana prossima, quando il circus arriverà in terra iberica per il GP di Spagna.