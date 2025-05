F1, Max Verstappen: “Possiamo avvicinarci alla Ferrari, le modifiche nella FP2 mi hanno penalizzato”

Si è da poco conclusa la seconda manche di prove libere della F1 andata in scena sul circuito di Montecarlo per il Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento nel Mondiale 2025. Charles Leclerc è stato l’assoluto protagonista di questo venerdì, siglando le due migliori prestazioni di entrambe le sessioni. Il monegasco ha firmato poco fa il crono di 1:11.355, con cui si è assicurato la prima posizione nella FP2.

Subito dietro la McLaren di Oscar Piastri che conclude a 0.038 dal pilota di casa. Terza l’altra Ferrari di Lewis Hamilton che si riscatta dopo una FP1 non perfetta. Il britannico ha accumulato un ritardo di 0.105 dal suo compagno di squadra ed ha anticipato il suo connazionale Lando Norris che con la McLaren paga 0.322 dalla testa.

È sembrato molto in difficoltà durante la FP2 Max Verstappen che, con la sua Red Bull, aveva ottenuto il secondo miglior crono nella prima manche. Il due volte vincitore del Gran Premio del Principato ha concluso la sua prova al decimo posto, dichiarando successivamente a Newverstappen.com: “La prima sessione è stato abbastanza positiva. Per la seconda abbiamo apportato alcune modifiche per vedere quanto potevamo spingere il bilanciamento. Credo che abbiamo spinto troppo”.

“Non sono riuscito ad attaccare le curve come avrei voluto. Non dovevamo essere i più veloci, ma vogliamo avvicinarci un po’ di più. Sono fiducioso perché potremo essere più vicini di quanto lo siamo ora. Le Ferrari erano molto veloci, hanno fatto un passo avanti. Monaco è sempre difficile con il traffico. Ma oggi è stato piuttosto pericoloso due volte. Una volta durante le prime prove libere e una volta durante le seconde. Non è l’ideale. Ma so che è un allenamento e per fortuna è andato tutto bene”, ha poi concluso l’olandese della Red Bull.