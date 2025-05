F1, Max Verstappen: “Non penso che la direttiva tecnica cambierà i valori in pista”

Messo alle spalle l’appuntamento di Montecarlo, il Circus della F1 rivolge il proprio sguardo al week end di Barcellona (Spagna). Un fine-settimana importante dal momento che l’adozione della nuovo direttiva tecnica, che pone un veto sull’uso delle ali flessibili, sarà tra i temi più interessanti dell’appuntamento catalano.

Max Verstappen, terzo in classifica generale con 25 punti di ritardo dall’australiano Oscar Piastri (McLaren), ha le idee molto chiare rispetto alla nuova direttiva: “Non pensa che cambierà molto. Forse ci sarà un differente bilanciamento della vettura. Per noi non troppo, ma in generale non mi aspetto enormi guadagni o perdite di tempo tra le squadre“.

E sulla lotta per il titolo: “Da parte mia cerco sempre di fare del mio meglio. Ma non è che questa stagione fino a questo punto rimarrà per sempre impressa nella mia memoria. Divertimento? Mi diverto di più se so che saremo veloci, questa è la cosa più divertente. Quest’anno, finora, abbiamo avuto dei momenti positivi, ma naturalmente anche dei momenti negativi“, ha sottolineato.

“In alcune gare eravamo davvero fuori ritmo e questo non è divertente. Lo spirito combattivo è sempre presente, non scompare mai. Ma questo non significa che mi stia divertendo o che lo ami. Mi piace. Ma finora [questa stagione] non sarà qualcosa che ricorderò per sempre per me. Mi diverto di più quando vinco costantemente. Questo penso che sia abbastanza chiaro“, ha concluso Verstappen.