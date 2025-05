F1, Max Verstappen: “Impossibile fare più di così, McLaren dura da battere”

Va tutto come da copione nelle qualifiche valide per il GP di Spagna, appuntamento numero nove del Mondiale F1 2025 in scena questo weekend presso l’iconico circuito del Montmelò (Barcellona). Dopo l’uno-due McLaren infatti è stato Max Verstappen a conquistare la terza posizione, dimostrando di essere il più continuativo dopo il Team Papaya.

Nello specifico il pilota in forza alla Red Bull ha raccolto un gap di 0.302 rispetto ad Oscar Piastri, poleman di giornata davanti al compagno di squadra Lando Norris. L’olandese invece condividerà la seconda fila con la Mercedes di George Russell. Una volta arrivato al parco chiuso, il detentore del titolo ha commentato quanto fatto:

“Penso che non si potesse fare davvero più di così – ha detto Verstappen – siamo stati indietro a livello di passo rispetto alla McLaren, abbiamo però fatto bene la qualifica: credo che valiamo il terzo posto, anche se dietro sono vicini. Qui si corre bene. Domani vedremo cosa riusciremo a fare”.

Verstappen ha quindi concluso: “Bilanciamento della macchina? “Non ci abbiamo lavorato tanto durante la notte; fino ad adesso abbiamo fatto buon weekend; certo, abbiamo fatto delle modifiche all’ultimo minuto ma non sono state sufficienti per lottare per la pole, ma va bene così. Domani? Io farò del mio meglio, loro saranno duri da battere”.