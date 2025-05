F1, Max Verstappen: “Enorme miglioramento rispetto a venerdì, sono soddisfatto della gestione gara”

Si è da poco concluso il Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025, settimo appuntamento del calendario Mondiale. Al termine di una gara ricca di colpi di scena la vittoria è stata conquistata da Max Verstappen, che ottiene così il quarto successo consecutivo ad Imola. L’olandese, partito in seconda posizione, ha effettuato nella prima curva un sorpasso fantastico sulla McLaren di Oscar Piastri ed ha successivamente amministrato in maniera perfetta la sua gara.

Seconda piazza per Lando Norris (+6.1) che negli ultimi giri, con gomma fresca, ha sorpassato il suo compagno di squadra, assicurandosi il podio dietro Verstappen. Completa la top 3 Oscar Piastri (+12.9) che non è riuscito a sfruttare la prima posizione di partenza. L’australiano si è fatto sorprendere nella prima curva ed è stato poi costretto, a causa di una gomma più usurata, a cedere la sua posizione a Lando Norris.

Ottima prestazione per entrambe le Ferrari che concludono la gara in rimonta. Quarta posizione per Lewis Hamilton (+14.3) che, per la prima volta, è sembrato davvero a suo agio sulla monoposto rossa. Sesto Charles Leclerc (+20.7), che ha dovuto cedere la posizione ad Alexander Albon a causa di un sorpasso ritenuto irregolare. Max Verstappen è il primo pilota nella storia a conquistare quattro vittorie consecutive ad Imola. Il quattro volte campione del mondo, ai microfoni di F1.tv, ha dichiarato: “La partenza non era stata grandiosa, però ho comunque tenuto l’esterno ed ho provato il sorpasso. Da quel momento abbiamo sbloccato il nostro passo”.

“Oggi siamo riusciti a gestire bene le gomme, con un enorme miglioramento dal venerdì, sono molto soddisfatto di questo. La virtual safety car ci ha aiutato per il box ed anche con la hard il nostro passo era buono. Dopo la ripartenza abbiamo gestito bene ed abbiamo portato la vittoria a casa. È stato un weekend importante. Mi piace guidare, mi piace correre in F1 e con qualsiasi tipo di macchina. La settimana prossima a Monaco sarà molto dura, ma adesso voglio godermi il successo. È sempre fantastico essere in Italia, si percepisce la passione per il motorsport, grazie ai tanti fans che ci hanno sostenuti”, ha poi concluso il pilota Red Bull.