F1, Max Verstappen: “Continuiamo a migliorare la vettura. Imola? Qui la prestazione non si trova per caso”

Max Verstappen ci proverà, sempre e comunque. Il quattro-volte campione del mondo si presenta carico e determinato ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio del Made in Italia e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Lo strapotere della McLaren sta allontanando l’olandese dalle chance di vincere il suo ennesimo titolo, ma lo sta esaltando in una battaglia quanto mai complicata.

Come si è visto anche a Miami il pilota del team Red Bull sta dando sempre tutto quello che ha per opporsi al duo composto da Oscar Piastri e Lando Norris, ma nelle piste dove si può superare le McLaren appaiono quasi imbattibili. Il tracciato di Imola, più stretto e tortuoso, potrebbe dare una chance importante al nativo di Hasselt, capace di sfruttare l’occasione già a Suzuka. Sarà così anche in terra romagnola?

Nel corso della conferenza stampa odierna l’oranje ha iniziato il suo racconto da un punto ben preciso: “La macchina sta facendo progressi, ma da qui a raggiungere le McLaren ce ne passa ancora. Abbiamo scelto di crescere un passo alla volta e così stiamo facendo, portando la RB21 ad uno status di competitività e solidità. Imola? Si tratta di una pista complicata e non si ottiene la prestazione per caso qui. Bisogna arrivarci un pezzo alla volta e proveremo a farlo sin dalla prima sessione di prove libere di domani”.

Tra Imola e Barcellona tutte le scuderie porteranno aggiornamenti. In casa Red Bull cosa bolle in pentola? “Qualche dettaglio lo vedremo. Se vorremmo essere più veloci? Certamente, ma tra volontà e realtà un po’ di differenza c’è. Dobbiamo solo pensare a lavorare e estrarre il massimo da ogni fine settimana di gara”.