F1, Martin Brundle: “McLaren potrebbe avere un problema coi piloti”

Il Mondiale 2025 di F1 ha sempre più i tratti dominanti della McLaren. La scuderia di Woking domina la classifica costruttori e ha entrambi i piloti, Oscar Piastri e Lando Norris, impegnati nella lotta per l’iride. L’australiano, con le sue quattro affermazioni stagionali, si è avvantaggiato rispetto al britannico, ma ci sono ancora diverse gare da affrontare.

Gestione dei piloti che potrebbe essere un fattore per evitare che il team britannico possa perdere dei punti, andando a favorire un come Max Verstappen, sempre in agguato nonostante una Red Bull tutt’altro che performante. A questo proposito, a Sky Sport UK, ha detto la sua l’ex pilota di F1, Martin Brundle, attuale commentatore dell’emittente citata.

“Il problema che avrà McLaren è se Verstappen continuerà a fare risultato. Non ho dubbi che Piastri e Norris si ruberanno punti a vicenda. Quindi devono stare attenti a non concentrarsi troppo l’uno sull’altro, al punto che qualcun altro potrebbe arrivare e vincere il campionato, come fece Alain Prost nel 1986. Il problema è che, se aspetti che qualcuno sia matematicamente fuori dalla lotta per il titolo, in questo campionato la situazione si risolverà a ottobre o novembre“, le parole di Brundle.

“Quindi, McLaren potrebbe prendere la decisione di puntare su un solo pilota. Dipende da come si evolverà la situazione, ma non ci penseranno almeno fino alla pausa estiva“, ha concluso l’ex racing driver.