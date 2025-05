F1, Lewis Hamilton: “Vogliamo ripartire da quanto visto a Imola. Le qualifiche il nostro tallone d’Achille”

Lewis Hamilton si è dimostrato rinfrancato e concentrato nel corso del media day che ha sancito il via ufficiale del weekend del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del Principato il pilota sette volte campione del mondo proverà a ripartire da quanto visto nella gara di Imola, con un “Re Nero” nuovamente performante, tanto da chiudere ai piedi del podio, vincendo anche il duello interno con il vicino di box Charles Leclerc.

Come si presenterà la scuderia del Cavallino Rampante all’evento più glamour della stagione? I punti interrogativi in casa Ferrari sono numerosi. Per quanto visto anche in riva al Santerno, la SF-25 non sta migliorando e, soprattutto al sabato, soffre in maniera evidente. Monte Carlo è, probabilmente, “la pista” che più dipende dalle qualifiche. Chi centra la pole position, come ben sappiamo, ha enormi chance di vincere (i sorpassi, come sappiamo, sono impossibili) per cui si rischia un nuovo sabato da incubo?

Nella giornata dedicata all’incontro con i media, il pilota inglese ha iniziato il suo racconto proprio da quanto avvenuto nella pista romagnola: “Vogliamo assolutamente prendere quello di positivo che si è visto ad Imola. Un weekend speciale soprattutto perchè l’ho vissuto con la Ferrari, davvero elettrizzante. C’è ancora tanto da analizzare e migliorare ma ci sono stati pochi giorni per lavorare. Spero che a Monte Carlo avremo un buon weekend. La pista è difficile, solitamente la Ferrari è andata bene nel Principato”.

L’ex pilota di McLaren e Mercedes prosegue: “Come ben sappiamo le qualifiche a Monte Carlo sono tutto e purtroppo da questo punto di vista abbiamo faticato molto in questa annata. Cercheremo di fare il massimo nel fine settimana monegasco”.