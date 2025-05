F1, Lewis Hamilton: “Una giornata positiva. L’obiettivo della gara? Voglio il podio”

Meglio del previsto. Lewis Hamilton centra la quinta posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò il pilota della Ferrari partiva con poche speranze dopo quanto visto nelle prove libere, invece ha saputo estrarre il massimo dalla sua SF-25 per centrare una terza fila che, rispetto al settimo posto del compagno di scuderia, rappresenta una piccolissima soddisfazione.

La pole position è andata a Oscar Piastri in 1:11.546 con 209 millesimi su Lando Norris. Seconda fila composta da Max Verstappen terzo a 302 millesimi e George Russell quarto con lo stesso tempo. Quinta posizione per Lewis Hamilton a 499 millesimi, sesta per Andrea Kimi Antonelli a 565, mentre è settimo Charles Leclerc a 585. Ottavo Pierre Gasly a 653 millesimi, nono Isack Hadjar a 706, mentre completa la top10 Fernando Alonso a 738.

Al termine delle qualifiche odierne, il pilota sette volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “Devo dire che la giornata è stata abbastanza buona. Non ho ottenuto un risultato clamoroso ma voglio guardare con fiducia a domani. Venerdì ero partito bene, salvo poi avere un problema sulla vettura. L’abbiamo risolto e oggi ho visto miglioramenti. La gara? Il mio obiettivo è salire sul podio. Non ci salgo da un po’ troppo”.