F1, Lewis Hamilton: “Un risultato deludente a Montecarlo”

Un quinto posto che non soddisfa Lewis Hamilton, al termine del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il pilota britannico della Ferrari aveva terminato con uno spirito molto diverso le qualifiche (quarta posizione), ma poi la penalità comminatagli per impeding ai danni dell’olandese Max Verstappen è costata tre posizioni in griglia.

Ha iniziato dalla settima casella il britannico e la sua gara ne è stata condizionata: “Ieri eravamo quarti, il che almeno è un aspetto positivo, ma è frustrante essere stati messi fuori gioco da una penalità“, ha commentato Hamilton al termine del GP.

Una gara caratterizzata dall’obbligo delle due soste e Lewis non ha usato giri di parole: “Voglio dire, non posso commentare sugli altri, ma per me non ha fatto davvero una grande differenza. Immagino che sia stato meglio per la corsa in generale, perché altrimenti la gente si sarebbe semplicemente fermata, restando lì per sempre e bloccando tutti“.

“La scorsa settimana è andata bene. Questa settimana non è stata granché, come si può vedere. Dal punto di vista delle prestazioni, intendo dire, qualificarsi quarto non è stato male. Spero in un week end di gara migliore la prossima volta“, ha aggiunto Hamilton. In vista dell’appuntamento in Spagna, che prevede l’applicazione della nuova direttiva tecnica sulle ali flessibili: “Avranno sicuramente un effetto. Influenzano un po’ l’equilibrio, ma non penso sia qualcosa di enorme. Colpisce più o meno tutti allo stesso modo“.