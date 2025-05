F1, Lewis Hamilton: “Sono devastato dalle prestazioni della macchina”

Un’altra giornata da dimenticare per la Ferrari in questo Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Imola, settimo appuntamento del campionato, le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton non sono andate oltre l’undicesima e dodicesima posizione, ottenendo un risultato che mai si era verificato sulla celebre pista dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Nel round di casa per eccellenza, il riscontro è stato molto negativo e per Hamilton non ci può che essere amarezza per quanto è accaduto: “È stata una giornata davvero difficile e in definitiva mi sento molto addolorato. Sono devastato dal fatto che non siamo riusciti a passare in Q3“, le sue prime considerazioni ai microfoni di Sky Sport F1.

“È un peccato perché sentivo che avevamo fatto molti passi avanti nel fine settimana e la macchina sembrava andare generalmente meglio. I freni oggi erano migliori, il bilanciamento davvero buono. Anche il primo tentativo in Q2 era stato decente ma poi, quando abbiamo montato le gomme nuove, per qualche motivo non c’era più grip e non siamo riusciti a migliorare. Tutti gli altri, invece, l’hanno fatto evidentemente“, ha spiegato Lewis.

“È devastante vedere la delusione di tutte le persone che stanno lavorando così duramente nel garage. Essere in Italia per la prima gara di casa, ma non riuscire ad arrivare alla Q3 è una sensazione spiacevole. In gara? È una pista in cui è molto difficile superare e credo che domani sarà complicato risalire. Dovremo lottare per riuscire a trovare un modo per sorpassare. Dopo essere entrati nella top-10 sarà ancora più complesso guadagnare altre posizioni“. In buona sostanza, un’altra gara in salita.