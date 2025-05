F1, Lewis Hamilton: “Ottima FP2, la base della vettura è buona ma qualche modifica la proveremo”

Una giornata positiva in casa Ferrari. Charles Leclerc ha svettato in entrambi i turni odierni, mentre Lewis Hamilton non è stato da meno, centra la terza posizione al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montecarlo la SF-25 ha messo in mostra una delle migliori versioni del proprio anno tribolato e anche il sette volte campione del mondo ha chiuso con buoni tempi.

Il più veloce della sessione pomeridiana è risultato Charles Leclerc con il tempo di 1:11.355 e 38 millesimi di margine su Oscar Piastri, quindi terzo Lewis Hamilton a 105. Quarta posizione per Lando Norris a 322 millesimi dalla vetta, quinta per Liam Lawson a 468 davanti a Isack Hadjar sesto a 487. Settimo Fernando Alonso a 535, ottavo Alexander Albon a 563, quindi nono proprio Andrea Kimi Antonelli a 647 che chiude davanti a Max Verstappen 713.

Al termine della giornata nel Principato, il “Re Nero” ha raccontato le sue sensazioni a F1: “Guidare a Montecarlo è sempre qualcosa di spettacolare. Questa pista è unica nel suo genere. Poter spingere al massimo, cercare il limite, in uno scenario simile, è davvero incredibile. Pensare che sono quasi 20 anni che ho questa opportunità e questa fortuna è davvero emozionante”.

Dopo tanto romanticismo, il nativo di Stevenage analizza il suo andamento: “Sinceramente la FP1 è stata un po’ complicata, specialmente per colpa del traffico. Quindi le FP2 sono andate molto, molto meglio. Charles Leclerc poi è stato velocissimo. Dove lavoreremo? Ci sono ancora piccole modifiche da apportare alla vettura, ma nel complesso non ne faremo troppe. La base non è affatto male”.