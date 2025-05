F1, Lewis Hamilton: “Non sono qui a Imola per finire in settima o in ottava posizione”

Vigilia del week end del GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito del Santerno la Ferrari spera di avere altri risultati. Tanti i problemi con la SF-25, deludente nelle prestazioni, con i piloti costretti a limitare i danni e non potendo ambire alle posizioni desiderate.

Indubbiamente in difficoltà Lewis Hamilton. Al di là del rendimento ottimo nelle Sprint Race (primo a Shanghai e terzo a Miami), nelle qualifiche e nelle gare domenicali tante difficoltà. Si è tanto parlato di sviluppi sulla macchina in questi giorni. Il britannico, in conferenza stampa, ne ha parlato: “Non so di cosa si stia parlando. Non sto facendo alcun lavoro sulla sospensione posteriore. Come detto, da qui al Montmeló cercheremo di sbloccare alcune prestazioni che non siamo riusciti a sfruttare. Stiamo seguendo il nostro piano. Speriamo di riuscire a ottenere almeno qualcosa in più rispetto all’ultima gara. In Spagna, poi, tutti dovranno montare un’ala anteriore diversa. Sarà interessante vedere come influirà sulla griglia, non lo sapremo finché non saremo lì“.

Entrando nello specifico: “La macchina ha ancora molte prestazioni che non siamo riusciti a sbloccare. Spero che questa settimana potremo iniziare a fare almeno un passo in questa direzione. C’è un problema in particolare sulla macchina, probabilmente il più significativo, ed è quello che stiamo cercando di correggere. Ma ci sono anche altri problemi connessi, che alla fine ci fanno perdere tempo“.

Hamilton ha anche aggiunto sugli sviluppi: “Al momento, sono a conoscenza di alcune cose che sono in cantiere, ma non so dirvi se riusciremo a guadagnare quattro decimi, mezzo secondo, un secondo entro la fine della stagione. Non possiamo chiudere la porta a nessuna idea, dobbiamo tenere gli occhi aperti e la testa alta. Dobbiamo continuare a spingere con l’aspettativa e l’obiettivo di vincere. Questo è l’obiettivo di ogni fine settimana: quando sono seduto qui con gli ingegneri, mi chiedo come faremo a vincere in questo week end. Forse sono un po’ troppo fiducioso, ma è così che bisogna affrontare ogni gara. Bisogna arrivare positivi e aggressivi. Non arriverò a questo fine settimana pensando che saremo settimi e ottavi, anche se siamo in quella zona. E cambierò questa mentalità“.