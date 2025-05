F1, Lewis Hamilton: “Gara solida, buoni segnali dalla macchina a Imola”

Lewis Hamilton ha concluso al quarto posto il GP di Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato del Santerno, grazie anche a una lettura dei vari momenti ottima. l’asso nativo di Stevenage si è portato a casa un buon piazzamento, dopo che nelle qualifiche aveva terminato 12° e con grandi problemi nello sfruttamento delle mescole nuove.

L’umore, dunque, al termine della gara odierna era molto diverso: “Guidare davanti ai tifosi oggi, in questo week-end, è stato il momento più bello dell’anno finora. C’è stata molta pressione su di noi come squadra, visto quanto abbiamo faticato finora durante la stagione, soprattutto con la macchina e, in particolare, in qualifica”, ha dichiarato Lewis.

“Fare una gara così solida, riuscire a rimontare e guadagnare posizioni: è stata una sensazione fantastica. Penso che ci stiamo lentamente avvicinando al traguardo e credo che Riccardo (Adami, ndr) abbia fatto un lavoro fantastico nel comunicare con me oggi“, ha aggiunto Hamilton.

Ferrari che però dovrà risolvere assolutamente il problema delle qualifiche, specialmente in vista del prossimo appuntamento a Montecarlo, dove il time-attack avrà una valenza notevole.