F1, Lewis Hamilton: “Curiosi sulla direttiva tecnica. Tutto ok con il mio ingegnere di pista”

Lewis Hamilton si è presentato carico e determinato nel corso del media day che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò ci attende un weekend di estrema importanza per l’intera stagione, sia perchè entrerà in funzione la direttiva tecnica che impedirà la flessione delle ali, sia perchè i team porteranno aggiornamenti sulle rispettive vetture.

Il pilota sette volte campione del mondo, reduce dal non semplice appuntamento di Montecarlo (con annessa retrocessione nella griglia di partenza) vuole chiudere nel migliore dei modi il trittico di maggio che, nel suo caso, aveva preso il via con il positivo quarto posto di Imola. La scuderia di Maranello confida in maniera particolare nella tappa catalana perchè, in caso di ulteriore fallimento, sarebbe inevitabile iniziare a pensare già al 2026.

Nel corso delle interviste odierne, il pilota ex McLaren e Mercedes ha iniziato da un punto ben preciso: “La direttiva tecnica? Non so cosa aspettarmi. Sinceramente penso che non vedremo cambiamenti clamorosi. Cosa ci aspettiamo dal fine settimana? Non abbiamo rivoluzionato la vettura, speriamo di vedere qualche passo in avanti”.

Ultima battuta sul rapporto con il suo ingegnere di pista. In questo primo scorcio di esperienza in Ferrari i battibecchi non sono mancati e l’impeding delle qualifiche di Montecarlo non ha fatto che alimentare il dibattito. L’inglese, invece, getta acqua sul fuoco: “Ci sono molte speculazioni, la maggior parte sono sciocchezze. Abbiamo dei disaccordi, come tutti nelle relazioni. Ma li superiamo, sono solo voci”.