F1, Lewis Hamilton: “Bene nella FP1, mentre nella seconda sessione ho faticato”

Una prima giornata di prove libere dai due volti per Lewis Hamilton a Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, il britannico ha concluso in top-5 la FP1, mentre nelle libere 2 non è andato oltre l’undicesima piazza, faticando non poco coi freni della sua SF-25.

Molto chiaro nella sua analisi l’asso nativo di Stevenage. “La prima sessione è stata positiva, il bilanciamento era buono e non sembrava esserci molto da cambiare in vista del turno successivo“, ha dichiarato il britannico.

“E invece la seconda sessione di prove libere si è rivelata più impegnativa, perché ho fatto fatica a trovare costanza di prestazione. Analizzeremo i dati raccolti questa sera, ma abbiamo completato il programma, inclusi i long run, quindi abbiamo una buona quantità di informazioni sulle quali lavorare“, ha aggiunto Lewis.

Le difficoltà della Rossa sono soprattutto nel time-attack con le gomme soft. Una problematica che potrebbe avere delle ripercussioni negative, su di un circuito dove i sorpassi sono completati, anche se il passo è migliore.