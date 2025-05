F1, Lewis Hamilton amaro: “Non una bella giornata. Abbiamo perso carico aerodinamico”

Ha poca voglia di sorridere e anche pochi motivi per farlo Lewis Hamilton al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò il pilota inglese non ha ottenuto che l’undicesima posizione nel pomeriggio catalano con una SF-25 complicata da gestire. Dopo una FP1 che aveva dato buoni spunti, la FP2 ha dato segnali ben poco incoraggianti alla scuderia di Maranello con l’inglese che si è pesantemente lamentato nei team radio con il muretto, per una vettura “inguidabile” a suo dire.

Il miglior tempo della FP2 porta la firma di Oscar Piastri in 1:12.760 con 286 millesimi su George Russell e 310 sulla coppia composta da Max Verstappen e Lando Norris. Quinto tempo di Charles Leclerc a mezzo secondo esatto, sesto per Andrea Kimi Antonelli a 538, settimo per Fernando Alonso a 541. Ottava posizione per Pierre Gasly a 625 millesimi, nona per Isack Hadjar a 640, quindi decimo Liam Lawson a 734, con Lewis Hamilton che non va oltre l’11a posizione a 773.

Al termine del pomeriggio sulla pista del Montmelò il pilota sette volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “Oggi non è stata una giornata divertente. Questo posto è fantastico e il tempo era perfetto, ma… no, non è stata una bella giornata. Cos’è successo? Abbiamo avuto alcuni problemi che ci hanno fatto perdere carico aerodinamico. Speriamo che domani, quando tutto sarà risolto, saremo in una posizione migliore”.

Dall’alto dei suoi 105 Gran Premi vinti, il pilota nativo di Stevenage può prendere per mano la squadra? “Non direi che c’è bisogno di motivare la squadra in questo momento. Bisogna solo tenere la testa bassa, continuare a lavorare, non mollare mai, continuare a spingere, cercare di concentrarsi sulla risoluzione dei problemi”.