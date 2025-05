F1, le McLaren guidano il gruppo nel venerdì di Imola. Per le Ferrari dubbi e speranze

McLaren pronta a dominare. Ferrari che vuole risalire. Si potrebbe riassumere in questo modo il venerdì del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Imola abbiamo assistito a due sessioni che hanno detto molto. Non sono mancate le conferme, come gli spunti di interesse. Due ore di lavoro che ci offrono un quadro della situazione più chiara e definita pensando ai valori in pista. Andiamo a fare il punto della situazione.

Le due sessioni di prove libere hanno visto altrettante doppiette color papaya. Oscar Piastri ha concluso in vetta la FP2 con Lando Norris a breve distanza. Nessuna sorpresa. Si sapeva già da tempo che le McLaren sarebbero state pronte a dominare la scena anche sulla pista di Imola, e così è stato. Le MCL39 si sono confermate eccellenti sia sul giro secco (sia con le gomme medie, sia con la soft), sia sul passo gara. Se non ci saranno rivoluzioni particolari i due piloti di Woking duelleranno per pole position e vittoria nella gara di domenica, con un ritmo spaventoso. Esattamente come visto a Miami.

Passiamo alla Ferrari. La scuderia di Maranello, come ampiamente anticipato, ha portato diverse novità sulle SF-25. Gli esiti, al momento, non sono straordinari. Sul giro secco le due rosse non hanno certo brillato. Charles Leclerc (al netto di condizioni fisiche ancora non ottimali dopo la febbre delle scorse ore) ha concluso a quasi mezzo secondo dalle McLaren (+0.475) mentre Lewis Hamilton ha accusato 650 millesimi di distacco. Possiamo già parlare di un “buco nell’acqua” parlando degli aggiornamenti del team di Frederic Vasseur? Andiamo con calma.

Sicuramente le vetture del Cavallino Rampante non hanno messo in mostra un salto di qualità evidente, ma gli spunti interessanti non mancano. Se, infatti, sul time attack (ancora una volta) le SF-25 non hanno sprigionato il massimo potenziale, sul passo gara qualcosa si è intravisto. Nella FP2, infatti, sia Leclerc sia Hamilton hanno fermato i cronometri anche su tempi sull’1:19, come le McLaren. Tutti gli altri, invece, non sono stati in grado di abbattere il muro dell’1:20. Un aspetto da sottolineare e che, per quanto visto oggi, può dare un minimo di speranza ai ferraristi.

Mercedes e Red Bull, per esempio, non hanno dato segnali clamorosi in ottica gara. Meglio sul time attack. Anzi, gli inserimenti ai piani alti di Pierre Gasly (terzo con la Alpine), Isack Hadjar (settimo con la Racing Bulls) e le due Williams a chiudere la top10, confermano come a Imola il livellamento sia ampio. Preoccupa il 18° tempo del padrone di casa Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ma il giovane rookie bolognese avrà modo di rifarsi domani, su una pista che, rispetto alle altre, conosce a menadito.

McLaren in fuga, Ferrari in risalita, Max Verstappen e George Russell che vogliono proseguire nel loro ottimo inizio di stagione. Il venerdì in terra romagnola ha emesso i seguenti verdetti. Domani ci attende una giornata di capitale importanza. La caccia alla pole position sarà spasmodica. Scattare davanti a tutti in una pista dove sorpassare è quasi impossibile farà tutta la differenza del mondo. La Q3 sarà letteralmente emozionante e decisiva. Attenzione agli errori. Imola non perdona. Ci sarà da divertirsi…