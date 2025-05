F1, Lando Norris: “Una gara estenuante! Una vittoria fantastica che sognavo sin da bambino”

Festeggia e ne ha ben donde Lando Norris dopo aver vinto il Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Principato il pilota inglese ha tenuto duro dopo 78 giri con il cuore in gola. La pressione di Charles Leclerc ha messo alla frusta il portacolori del team McLaren che, partito dalla pole position, ha sfruttato nel migliore dei modi l’occasione per una vittoria importante anche per la classifica generale (ora è a -3 da Oscar Piastri).

La gara di Montecarlo ha visto il successo di Lando Norris che ha preceduto Charles Leclerc per 3.1 secondi, mentre completa il podio il suo compagno di scuderia Oscar Piastri a 3.6. Quarto Max Verstappen a 20.5, quinto Lewis Hamilton a 51.3. Sesto Isack Hadjar ad un giro, settimo Esteban Ocon, ottavo Liam Lawson, nono Alexander Albon e decimo Carlos Sainz.

Al termine della gara, il pilota del team McLaren ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito oggi condotte dal campione del mondo 2009, Jenson Button: “Una vittoria fantastica! Questa è una gara unica, anche perché è lunga ed estenuante. Ad ogni modo è anche divertente. ho spinto per larga parte della corsa, ma nel finale è stato complicato. Dovevo gestire diverse cose. L’importante è avere ottenuto questo successo, che sognavo sin da bambino”.

L’inglese classe 1999 prosegue nel suo racconto: “Quando siamo arrivati nelle battute finali è stata dura. Tra i doppiaggi e Max Verstappen davanti a me che mi rallentava un po’, non è stato semplice. Alle mie spalle sapevo che c’era Charles Leclerc che poteva avere una occasione. Ho gestito tutto, bene così”.