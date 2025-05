F1, Lando Norris: “Ottima doppietta per il team, abbiamo la macchina migliore per la gara”

Si sono appena concluse le qualifiche della F1, valide per il Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento del Mondiale 2025. Al termine del Q3 la prima posizione è stata conquistata da Oscar Piastri che ha siglato il crono di 1:11.546, ottenendo così la quarta pole position della sua carriera. L’australiano, leader della classifica piloti, ha anticipato il suo compagno di squadra Lando Norris.

Il britannico paga infatti nel suo ultimo giro cronometrato un ritardo di 209 millesimi dalla McLaren di Piastri. La seconda fila si apre invece con il terzo posto di Max Verstappen che, con la sua Red Bull, conclude la Q3 con un distacco di 0.302 dalla prima piazza. Subito dietro, con lo stesso tempo, la Mercedes di George Russell. Completa la top 5 la Ferrari di Lewis Hamilton, a 499 millesimi dalla pole.

Solo settimo Charles Leclerc che ha effettuato un solo un tentativo nei minuti iniziali della manche. Chiude la qualifica davanti al monegasco Andrea Kimi Antonelli, con un ritardo di 0.565. La McLaren, come realizzato nel GP d’Australia, piazza nelle prime due posizioni entrambi i suoi piloti, con Piastri questa volta in pole davanti a Norris. Il britannico, ai microfoni di F1 Tv ha dichiarato: “Oscar ha guidato molto bene, il passo c’era ma io ho commesso tanti piccoli errori”.

“Non ce l’ho fatta perché Oscar sta guidando in maniera perfetta da tutto il weekend. Comunque un buon risultato per il team, un’ottima doppietta con una partenza interessante domani. Spero che sia una gara semplice per me, la strada è lunga prima di arrivare in curva 1, abbiamo anche dei piloti veloci dietro di noi quindi non possiamo escluderli. Abbiamo la migliore macchina in vista di domani”, ha poi concluso il pilota della scuderia di Woking.