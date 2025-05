F1, Lando Norris: “Oggi Verstappen era superiore. Importante il sorpasso su Piastri”

Lando Norris è soddisfatto dopo aver conquistato il secondo posto al termine del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Imola il pilota del team McLaren non ha centrato il gradino più alto del podio ma ha comunque conquistato la seconda posizione e soprattutto ha mandato un messaggio al compagno di scuderia Oscar Piastri che chiude al terzo posto.

La gara è stata vinta da Max Verstappen autore di una gara da vero fuoriclasse, in grado di tenere a bada il duo papaya. Nel corso delle interviste di rito post-gara, il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni: “La gara è stata lunga e sono successe tante cose. Partivo dalla quarta posizione, ma sono riuscito a risalire sfruttando i momenti della gara. Max Verstappen ha fatto tutto al meglio e ha vinto meritatamente. Io nel finale ho risalito la china e ho passato anche Oscar Piastri”.

Ultima battuta proprio sul duello con il vicino di box: “In quelle occasioni c’è sempre tensione, ma è anche divertente. Per fortuna tutto è andato bene e l’attacco non ha dato modo di creare rischi. Abbiamo portato a casa punti pesanti per la classifica costruttori”.