F1, Lando Norris: “Non sono stato abbastanza veloce nel Q3, domani sarà difficile rimontare”

Si è da poco conclusa la qualifica del Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2025, settimo appuntamento del Mondiale F1. Al termine di tre appassionanti manches ricche di colpi di scena, la pole position è stata conquistata da Oscar Piastri con il crono di 1:14.670. L’australiano dimostra di essere l’assoluto dominatore di questo weekend e domani punterà alla quarta vittoria consecutiva.

In seconda posizione, a soli 34 millesimi, troviamo la Red Bull di Max Verstappen. L’olandese non è riuscito a mantenere il vantaggio conquistato nel primo settore e dovrà accontentarsi della seconda casella. Terza piazza per George Russell, che ha chiuso il suo ultimo giro cronometrato con la gomma gialla, a 137 millesimi di distacco dalla pole.

Quarto un deludente Lando Norris, che paga 292 millesimi dal suo compagno di squadra e domani sarà chiamato alla rimonta. Prova disastrosa per la Ferrari con entrambi i piloti eliminati in Q2. Charles Leclerc partirà dalla undicesima casella, davanti al suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Subito dietro le monoposto rosse, Andrea Kimi Antonelli in tredicesima piazza.

Lando Norris non è riuscito a realizzare la doppietta McLaren in qualifica nonostante gli ottimi risultati ottenuti nelle prove libere. Il britannico, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “La mia analisi è molto semplice; non sono stato abbastanza veloce nel Q3. Onestamente partendo dal quarto posto sarà difficile recuperare, soprattutto con Max e Oscar davanti in questo tracciato. Sarà molto dura, ma domani lo scopriremo”, ha poi concluso frettolosamente.