F1, Lando Norris non si fida: “Red Bull sarà veloce a Monaco”; Oscar Piastri: “Pole fondamentale”

Prenderà il via domani il week end del GP di Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino del Principato piloti e team lavoreranno alacremente in cerca di soluzioni. Un lavoro di grande precisione sarà richiesto, viste le caratteristiche della pista: un tracciato su cui commettere un errore è molto facile, con tutte le conseguenze del caso.

Grande favorita della vigilia è la McLaren. La scuderia di Woking per consistenza e qualità guida con grande margine la classifica dei costruttori di questo campionato, mentre in quella piloti la situazione è un po’ diversa. Se è vero che l’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris occupano le prime due posizioni, lo è altrettanto che l’olandese Max Verstappen è lì.

L’alfiere della Red Bull è andato a segno nell’ultimo fine-settimana a Imola, mettendo in mostra una velocità sorprendente nelle qualifiche e in gara. L’olandese, in conferenza stampa, ha dichiarato di non nutrire grandissime ambizioni per il GP monegasco, per via di una RB21 che potrebbe non adattarsi così tanto alle peculiarità del circuito.

Norris, interpellato dai media a Monaco, ci crede poco: “La Red Bull ha vinto l’ultima gara e ha ottenuto la pole-position con Max. Una cosa che è accaduta anche altrove, per cui non vedo perché non debbano essere veloci anche nel Principato. A Imola ci sono anche curve lente e lì erano molto forti. Penso che tanti sottovalutino Vestappen e la scuderia di Milton Keynes, sono una chiara minaccia per noi nella lotta per il titolo mondiale“, ha affermato.

Piastri, da par suo, si è soffermato sull’importanza della pole a Monaco: “Farla qui è fondamentale non solo per la track-position, ma perché ti dà la possibilità di gestire la gara come vuoi. Se vuoi gestire le gomme, puoi farlo. La mia massima attenzione, quindi, sarà quella di massimizzare nel time-attack“.