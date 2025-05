F1, Lando Norris: “Monaco è sempre divertente, anche se stressante. Devo fare di più”

Lavori in corso in casa McLaren. Così come Oscar Piastri, anche Lando Norris ha vissuto un day-1 non semplicissimo al GP di Monaco, ottavo atto del Mondiale 2025 di Formula 1. Il britannico si è infatti dovuto accontentare della terza e della quarta posizione nelle due prove libere, sintomo di dover curare ancora qualcosa in vista delle attesissime qualifiche di domani.

Il nativo di Bristol ha dovuto fare i conti con la grande competitività emersa dalla Ferrari, in particolare quella di Charles Leclerc. Al momento sembra la rossa la scuderia da battere domani; ma le cose possono cambiare molto velocemente, come detto tra le righe dal pilota una volta arrivato in zona mista.

“Qui a Monaco è sempre divertente, ci tengo a dirlo. Certo, è anche sempre stressante, ma comunque divertente – ha detto Norris – A volte è difficile fare qualche giro pulito, ma penso che sia una bella sensazione. Io mi sono comunque sentito a mio agio fin dall’inizio, ma è chiaro che debba fare di più“.

Inutile dire che l’obiettivo per Norris sarà quello di rosicchiare ancora punti in classifica sul diretto rivale nonché compagno di sqaudra Oscar Piastri, al momento al comando della classifica piloti con un vantaggio di tredici lunghezze.