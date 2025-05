F1, Lando Norris: “Fare la pole-position a Monaco è speciale, non penso alla gara di domani”

Lando Norris ha conquistato la pole-position del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il pilota britannico della McLaren ha realizzato il nuovo record della pista in 1:09.954 e ha preceduto di 0.109 il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e di 0.175 l’altra McLaren dell’australiano Oscar Piastri.

Un time-attack all’ultimo respiro in cui Norris è riuscito nel più classico dei colpi di reni a prendersi la p.1, strozzando l’urlo in gola dei supporters di Leclerc. A completare la top-5 l’altra Rossa di Lewis Hamilton (+0.428) e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen (+0.715).

“Era una pole-position che attendevo. È bellissimo farlo su questo tracciato, che è il più difficile del campionato. Sono fiero del lavoro che io e il mio team abbiamo fatto”, le prime parole emozionate di Lando. “Tutto è stato perfetto, abbiamo preso le decisioni corrette, seguendo molto bene l’evoluzione della pista e riuscendo a completare due giri nell’ultimo run“, ha raccontato Norris.

Una grande ipoteca per la vittoria del GP è stata posta, viste le note difficoltà a Montecarlo di superare. Ci sarà però da considerare la variabile “due soste”. Un aspetto a cui il pilota della McLaren ancora non vuole pensare: “Sinceramente, ora voglio godermi questo risultato, poi questa sera pianificheremo il da farsi“. Qualifiche nelle quali le Mercedes hanno vissuto un sabato da incubo con George Russell e Kimi Antonelli che inizieranno dalla 14ma e 15ma casella per via di un problema elettrico e di un errore di guida.