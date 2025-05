F1, Lando Norris è sicuro: “Non mi preoccupa la nuova direttiva tecnica sulle ali anteriori”

“Non sono assolutamente preoccupato. Saranno necessarie delle modifiche qua e là, che non cambieranno in maniera drastica il nostro approccio“, così Lando Norris a proposito della nuova direttiva tecnica sulla flessibilità delle ali anteriori che entrerà in vigore a partire da questo weekend a Barcellona. Il britannico della McLaren non teme dunque la TD018 ed è ottimista per il prosieguo della sua stagione 2025 dopo l’importante vittoria di domenica scorsa a Montecarlo.

“Monaco è stata speciale per vari motivi. Probabilmente non è stata la mia gara più combattuta, ma è nella natura di Montecarlo. Tuttavia, è quella più significativa, con più pressione al sabato, ed è la gara che tutti vogliono vincere. Probabilmente è il successo di cui vado più fiero, e sicuramente me lo ricorderò per sempre: Monaco non è una vittoria qualunque, ma la vittoria“, dichiara il pilota inglese in conferenza stampa alla vigilia delle prove libere del GP di Spagna.

“Quest’anno in qualifica ho avuto tanti alti e bassi mentre di domenica, nel 95% delle gare, sono stato piuttosto contento delle mie prestazioni. Ci sono stati comunque dei GP in cui non tutto è andato alla perfezione: per esempio alcune cose a Miami le farei in modo diverso. A volte le cose vanno come devono andare, ma in generale sono stato molto contento del mio rendimento la domenica in questa stagione“, prosegue Norris.

“Quando parlo con il team sono sempre molto fiducioso alla vigilia del GP, e lo sono stato tutta la stagione. Sono delle piccole cose, in particolare dipendono dalla posizione dalla quale parto per la gara: quello è stato il problema principale, ma è l’area sulla quale ho lavorato di più e sulla quale ho impiegato più tempo, perché è quella che può permettermi di vincere gare oppure no“, aggiunge il nativo di Bristol.

Sulle prospettive dei competitor della McLaren a Barcellona e nel resto della stagione: “Matematicamente sono tutti in lizza per il campionato. Mi aspetto che le Ferrari miglioreranno“.