F1, Lando Norris: “Devo migliorare in qualifica. Dominio come a Miami? Magari…”

Lando Norris dà il via al suo fine settimana del Gran Premio del Made in Italia e dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, con la chiara di intenzione di puntare alla vittoria per mandare un messaggio soprattutto al suo compagno di scuderia Oscar Piastri che, reduce da tre vittorie consecutive, sta provando la prima vera e propria fuga in classifica generale.

L’inglese, anche per questo motivo, dovrà evitare nervosismo ed errori e farà di tutto per tornare sul gradino più alto del podio. Sul tracciato di Imola Lando Norris sa che si giocherà molto della sua stagione. La pista romagnola piace al pilota classe 1999 che qui ha già fatto vedere ottime cose e l’occasione sarà di quelle da non farsi scappare. Lo ha confermato lo stesso portacolori della McLaren nel corso della conferenza stampa odierna.

Lando Norris ha parlato del suo punto debole di questa prima parte di stagione: “Penso che al momento la qualifica sia l’aspetto su cui devo migliorare. Il mio passo gara è stato forte durante la stagione, ma le mie performance in qualifiche non sono nel livello in cui dovrebbero essere. Ovviamente, parliamo di pochi decimi che fanno la differenza“.



La McLaren ha dominato a Miami, sarà così anche a Imola? “Se riusciremo a dominare come a Miami? Beh, spero di si. Ciò renderebbe la mia vita più semplice. Miami è andata molto bene. Ci aspettiamo comunque un weekend difficile, ma sarebbe una bella sorpresa se le cose fossero più semplici del previsto“.