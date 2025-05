F1, Lance Stroll paga per l’incidente con Charles Leclerc nella FP1 a Monaco: la decisione dei commissari

Una condotta che costa una penalità a Lance Stroll. Il pilota canadese dell’Aston Martin è stato protagonista in qualche modo nelle prove libere 1 del GP di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sullo storico circuito cittadino del Principato, i piloti hanno lavorato alacremente in cerca del miglior set-up possibile, dovendo però prestare attenzione a ogni particolare.

Stroll, da questo punto di vista, non è stato irreprensibile. Il riferimento è a quanto è accaduto tra l’alfiere della scuderia britannica e Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari, lanciato su intertempi record in una tornata della FP1, si è trovato la vettura del nordamericano all’ingresso del Loews, ovvero il famoso tornantino di Montecarlo.

Stroll, non essendosi accorto neanche della segnalazione del proprio ingegnere, si è messo in traiettoria, procedendo piuttosto lentamente, provocando il tamponamento da parte di Charles. Conclusione: danni al retrotreno dell’Aston Martin e all’avantreno della Rossa.

Per questa ragione, la giuria ha deciso di infliggere in vista della gara domenica una penalità di una posizione in griglia di partenza al distratto Lance.