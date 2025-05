F1, la nuova griglia di partenza del GP di Monaco: zavorra Ferrari, penalizzato Hamilton

Il sabato di Montecarlo è andato in archivio con la pole position di un convincente Lando Norris, che potrà partire al palo domani al via del Gran Premio di Monaco 2025, ottavo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren ha stabilito il nuovo record della pista in 1’09″954, diventando il primo pilota di sempre a scendere sotto il muro dell’1:10 sull’iconico circuito cittadino del Principato.

La Ferrari ha battagliato per la pole fino all’ultimo giro del Q3, dovendosi accontentare di una comunque positiva e promettente seconda piazza con Charles Leclerc a poco più di un decimo dalla vetta. Terzo posto per il leader del campionato Oscar Piastri su McLaren, mentre il quattro volte iridato Max Verstappen completerà la seconda fila dello schieramento con la sua Red Bull.

In realtà Lewis Hamilton aveva ottenuto il quarto tempo della sessione al volante della Ferrari, per poi venire retrocesso in settima posizione a causa di un impeding nei confronti dell’olandese in Q1 a Massenet. L’inglese avrà davanti a sé la Racing Bulls di Isack Hadjar (quinto) e l’Aston Martin di Fernando Alonso (sesto), mentre le Mercedes dovranno provare una rimonta disperata dalle retrovie con George Russell 14° e Kimi Antonelli 15°.

Di seguito la nuova griglia di partenza aggiornata del Gran Premio di Monaco 2025, tappa del Mondiale di Formula Uno.

NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA GP MONACO F1 2025

1 Lando Norris McLaren (Q3)

2 Charles Leclerc Ferrari (Q3)

3 Oscar Piastri McLaren (Q3)

4 Max Verstappen Red Bull Racing (Q3)

5 Isack Hadjar Racing Bulls (Q3)

6 Fernando Alonso Aston Martin (Q3)

7 Lewis Hamilton Ferrari (Q3) *penalizzato di 3 posizioni in griglia per un impeding su Verstappen

8 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q3)

9 Liam Lawson Racing Bulls (Q3)

10 Alexander Albon Williams (Q3)

11 Carlos Sainz Williams (Q2)

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (Q2)

13 Nico Hulkenberg Kick Sauber (Q2)

14 George Russell Mercedes (Q2)

15 Kimi Antonelli Mercedes (Q2)

16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q1)

17 Pierre Gasly Alpine (Q1)

18 Franco Colapinto Alpine (Q1)

19 Lance Stroll Aston Martin (Q1) *penalizzato di 4 posizioni in griglia per due impeding nel corso del weekend

20 Oliver Bearman Haas F1 Team (Q1) *penalizzato di 10 posizioni in griglia per un sorpasso in regime di bandiera rossa in FP2