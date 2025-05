F1, la McLaren si conferma superiore nonostante la nuova direttiva tecnica. Ferrari: nulla è cambiato

La McLaren ribadisce una conclamata superiorità tecnica e fa doppietta nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Per il team di Woking si tratta di una prova di forza molto significativa, perché arriva sul giro secco (i papaya avevano monopolizzato la prima fila solamente al debutto in Australia) e proprio nel weekend in cui è stata introdotta la tanto chiacchierata TD018.

La nuova direttiva tecnica, che rende più severi i test statici della FIA sulla flessibilità delle ali anteriori, non sembra aver cambiato i valori in campo almeno tra i top team in qualifica sulla pista di Montmelò. Per avere un quadro più completo bisognerà attendere ovviamente la gara di domani e soprattutto le prossime due-tre tappe del calendario, ma in linea di massima Barcellona rappresenta un esame abbastanza indicativo per valutare le prestazioni delle macchine.

In casa Ferrari non si può certo sorridere per un quinto ed un settimo posto in griglia, anche se i presupposti per una possibile gara da rimonta in ottica podio potrebbero esserci. Una delle poche buone notizie del sabato catalano è la performance di Lewis Hamilton, che ha trovato un buon feeling con la SF-25 tenendo testa al compagno di squadra nel time-attack e prendendosi un buon piazzamento nella top5.

In realtà Charles Leclerc si è dimostrato leggermente superiore all’inglese per quasi tutta la qualifica, effettuando però un solo giro lanciato in Q3 (per conservare un treno di gomme soft nuove) e venendo così risucchiato in settima piazza dopo il secondo tentativo degli altri. Vedremo se questa strategia alternativa della Scuderia di Maranello pagherà domani in gara, ma a conti fatti il secondo terzo della stagione è cominciato più o meno sulla falsariga del primo nonostante l’esordio della TD018.