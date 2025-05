F1: la McLaren domina anche la FP3 ad Imola. In risalita Verstappen e Antonelli. Ferrari balbettante

Cambiano le sessioni, ma non il copione all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, circuito che sta ospitando questo weekend il GP dell’Emilia Romagna, atto numero sette valido per il Mondiale F1. In occasione del terzo ed ultimo turno di prove libere infatti la McLaren ha continuato a dettare legge, malgrado un vistoso passo in avanti di Max Verstappen, in ombra ieri e sicuramente più arrembante nella mattinata di oggi, oltre che dal padrone di casa Andrea Kimi Antonelli.

Nello specifico a piazzarsi davanti a tutti è stato Lando Norris che, su gomma rossa, ha fermato il cronometro in 1:14.897, precedendo di un decimo il compagno di squadra Oscar Piastri, secondo davanti a un ottimo Max Verstappen il quale, su gomma gialla, ha sfoggiato molta più confidenza compiendo un upgrade notevole rispetto al venerdì, come dimostra il distacco di 0.181 sul leader.

Più lontana ma in crescita la Mercedes di Andrea Kimi Antonelli: il pilota emiliano sembra aver trovato la quadra con la sua monoposto, guadagnando la quarta moneta a0.502. Continua a non brillare invece la Ferrari, ancora spenta sul giro secco. Il migliore in tal senso è stato Charles Leclerc, quinto a 0.554 seguito da Carlos Sainz, sesto a 0.560, oltre che da Isack Hadjar, settimo a 0.611. Solo decimo invece Lewis Hamilton con un gap di 0.890.

Staccato inoltre George Russell (Mercedes), solo ottavo a 0.675. Appena fuori dalla top 10 infine Fernando Alonso (Aston Martin), undicesimo a 0.922. Le qualifiche cominceranno alle ore 16:00.