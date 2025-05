F1, la Ferrari si riscopre competitiva a Montecarlo. E l’obbligo delle due soste potrebbe aiutare

Effetto Elisir a Montecarlo per il Cavallino Rampante. Non si pensava che la Ferrari potesse ottenere molto dal week end nel Principato, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito monegasco le sensazioni della vigilia non erano delle migliori per l’arcinota allergia della SF-25 alle curve lente. E invece…

Abbiamo assistito a un week end in cui il secondo posto nelle qualifiche di Charles Leclerc, a poco più di un decimo dalla McLaren di Lando Norris in pole, può essere visto anche con amarezza per via di uno Charles scatenato sulle vie di casa, a fare incetta di best time nei turni di libere. Una macchina ben puntata sull’anteriore e a sostegno della guida aggressiva del pilota.

A questo punto, considerando anche il posizionamento del britannico Lewis Hamilton (4°), si proverà a far saltare il banco con le strategie domani in gara. Da regolamento, saranno obbligatorie a Montecarlo due soste, proprio per animare un po’ la scena ed evitare degli stucchevoli trenini, dettati dall’oggettiva difficoltà nel superare sul cittadino più famoso del mondo.

Ferrari, per questo, potrebbe diversificare i momenti delle soste con Charles e Lewis per far venire dei dubbi alle McLaren di Norris e di Oscar Piastri (3°). Bisognerà essere lungimiranti e avere un pizzico di fortuna, visto il rischio concreto di ingresso della Safety Car nel corso del GP.