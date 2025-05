F1, la Ferrari saluta Montecarlo con un podio e rinnovata fiducia. Tutto ruoterà attorno a Barcellona

Charles Leclerc si mangia le mani. Lewis Hamilton vive una giornata in ufficio. Si può riassumere in questo modo la giornata della Ferrari al termine dl Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Principato la scuderia di Maranello ha vissuto una gara solida, una delle migliori della stagione. I presagi ad inizio weekend erano ben poco incoraggianti, invece la pista del Principato ha smentito tutto.

La gara di Montecarlo ha visto il successo di Lando Norris che ha preceduto un ottimo Charles Leclerc per 3.1 secondi, mentre completa il podio il suo compagno di scuderia Oscar Piastri a 3.6. Quarta posizione per Max Verstappen a 20.5, quinto Lewis Hamilton a 51.3. Unici piloti a pieni giri. Come spesso capita è il sabato la giornata decisiva per la corsa monegasca. E cosi è stata anche in questa occasione. Il poleman ha vinto la gara e le posizioni sono rimaste più o meno tutte uguali.

Charles Leclerc dopo le qualifiche di ieri era amareggiato. Voleva la pole position. C’è andato vicino, ma non è stato in grado di ripetere quanto fatto un anno fa. Lewis Hamilton, dopo l’arretramento dalla quarta alla settima posizione dello schieramento di partenza, ha probabilmente fatto il suo massimo centrando la quinta piazza. Anche il fatto che ci fossero due pit-stop obbligatori per tutti ha mischiato un po’ le carte in tavola, ma solo parzialmente.

La Ferrari non ha avuto grandi chance per far saltare il banco. Nel finale Charles Leclerc con le gomme medie ha messo pressione a Lando Norris con le hard ma, come si sa, passare a Montecarlo è quasi impossibile. Anzi, forse togliamo il quasi. Ad ogni modo la scuderia di Maranello saluta la Costa Azzurra e va in direzione Catalogna con un rinnovato sorriso. Si temeva una figuraccia nel Principato viste le difficoltà in qualifica e, invece, è arrivata una piacevole sorpresa. Tutto, ora ruoterà attorno al Montmelò tra una settimana. La Direttiva Tecnica sulle ali flessibili potrebbe cambiare un po’ le carte in tavola. Gli aggiornamenti che saranno portati in pista potrebbero fare il resto. Arriverà davvero la svolta della stagione per la Ferrari?