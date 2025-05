F1, Kimi Antonelli: “Mi piace tanto la pista a Montecarlo, speriamo di essere forti”

Andrea Kimi Antonelli è pronto ad affrontare il suo primo weekend di gara a Montecarlo da pilota di Formula Uno. Il rookie italiano della Mercedes sarà chiamato ad una sfida piuttosto impegnativa sul tortuoso circuito cittadino monegasco, con l’obiettivo di riscattarsi dopo la grande delusione di Imola e tornare a macinare punti preziosi per il campionato.

“Sono davvero emozionato. Mi piace veramente tanto la pista, ci ho corso per la prima volta l’anno scorso con la F2 e mi piace molto. Non vedo l’ora di scendere in pista domani per vedere come ci si sente con una F1. Non vedo l’ora“, ha dichiarato il diciottenne di Casalecchio di Reno alla vigilia delle prove libere del venerdì in occasione del media day.

“Abbiamo analizzato cosa è andato storto a Imola, soprattutto il passo gara. Sul giro secco sappiamo che la macchina è forte e, sapete, l’esito negativo della qualifica era più una mia responsabilità, ma sul passo ci mancava decisamente qualcosa soprattutto rispetto ad altre gare. Abbiamo analizzato e abbiamo visto dove fosse il problema, quindi speriamo che questo weekend saremo più forti“, il suo commento in vista dell’ottavo round stagionale.