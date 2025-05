F1, i precedenti della Ferrari a Imola. Le vittorie sono 8, ma tanto lontane nel tempo!

Domenica 18 maggio 2025 avrà luogo il 32° Gran Premio valido per il Mondiale di F1 a disputarsi nell’autodromo di Imola. La pista romagnola ha organizzato eventi iridati con tre nomi differenti. Quello attuale, ovverosia GP di Emilia Romagna, è entrata in vigore dal 2020. Precedendemente, l’escamotage era quello di usare l’etichetta “GP di San Marino”.

Si può affermare che la Ferrari abbia un buon rapporto con l’autodromo di casa, nel sesso più letterale del termine. Curioso però notare come gli 8 successi siano stati conquistati in due precise fasi temporali, leggasi l’inizio degli anni ’80 e il principio del XXI secolo. Fra il 1984 e 1998, la Scuderia di Maranello non ha mai primeggiato.

Il ferrarista più vincente in assoluto è Michael Schumacher, che da solo detiene il 75% delle affermazioni! Per sei volte entrambe le Rosse hanno chiuso sul podio, ma solamente in due occasioni hanno saputo realizzare una doppietta (1982, 2002).

FERRARI – I PRECEDENTI

A IMOLA (31 GP IRIDATI)

8 VITTORIE

6 Michael Schumacher (99, 2000, 02, 03, 04, 06)

1 Didier Pironi (1982)

1 Patrick Tambay (1983)

6 POLE POSITION

4 Michael Schumacher (1996, 2002, 2003, 2006)

1 Gilles Villeneuve (1981)

1 René Arnoux (1983)

10 GIRI VELOCI

5 Michael Schumacher (1998, 1999, 2003, 2004, 2005)

1 Rubens Barrichello (2002)

1 Gilles Villeneuve (1981)

1 Didier Pironi (1982)

1 Michele Alboreto (1985)

1 Gerhard Berger (1995)

25 PODI

1982 Didier Pironi (1°), Gilles Villeneuve (2°)

1983 Patrick Tambay (1°), René Arnoux (3°)

1984 René Arnoux (2°)

1987 Michele Alboreto (3°)

1994 Nicola Larini (2°)

1995 Jean Alesi (2°), Gerhard Berger (3°)

1996 Michael Schumacher (2°)

1997 Michael Schumacher (2°), Eddie Irvine (3°)

1998 Michael Schumacher (2°), Eddie Irvine (3°)

1999 Michael Schumacher (1°)

2000 Michael Schumacher (1°)

2001 Rubens Barrichello (3°)

2002 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (2°)

2003 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (3°)

2004 Michael Schumacher (1°)

2005 Michael Schumacher (2°)

2006 Michael Schumacher (1°)

2024 Charles Leclerc (3°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI A IMOLA

CHARLES LECLERC

2020 (FERRARI) – 5°

2021 (FERRARI) – 4°

2022 (FERRARI) – 6°

2024 (FERRARI) – 3°

LEWIS HAMILTON

2020 (MERCEDES) – 1° {Gpv}

2021 (MERCEDES) – 2° {Pole, Gpv}

2022 (MERCEDES) – 13°

2024 (MERCEDES) – 6°