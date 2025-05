F1, GP Spagna 2025. Max Verstappen spina nel fianco McLaren. Ferrari riparte da capo

Nel pomeriggio di sabato 31 maggio, l’autodromo del Montmelò sarà teatro delle qualifiche del Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sessione cruciale in vista della gara di domenica, poiché da queste parti la posizione in griglia di partenza è determinante tanto quanto lo è a Montecarlo. È sufficiente andare a scorrere i precedenti della pista catalana per rendersene conto.

Soprattutto, verranno emessi i primi verdetti concreti legati ai cambiamenti generati dalla Direttiva Tecnica 18, quella che ha ridotto del 40% la tolleranza sulla flessibilità delle ali. Le prove del venerdì non hanno indicato rivoluzioni, al massimo aggiustamenti nei valori in campo. Però, fin quando non si comincia a fare sul serio, di certezze non ce ne possono essere.

Dunque, la McLaren si propone nuovamente come l’auto da battere, con il “derby” fra Oscar Piastri e Lando Norris a farsi progressivamente più caldo. Ieri meglio l’australiano dell’inglese, ma oggi cosa succederà? Soprattutto, il Team di Woking sarà in grado di monopolizzare la prima fila, oppure il solito Max Verstappen farà da intruso? Attenzione all’olandese, perché sul passo-gara si è dimostrato estremamente competitivo. Dovesse piazzare la “zampata” in qualifica, sarebbe forse addirittura il favorito.

La Ferrari riparte da capo, conscia di come Montecarlo sia stata una felice parentesi. La SF-25 si direbbe tornata nella sua dimensione di vettura scarsamente incisiva, soprattutto sul giro secco. Un bel problema, in una pista dove qualificarsi bene è determinante in vista della domenica. Vedere una Rossa in seconda fila è, verosimilmente, il massimo a cui i sostenitori del Cavallino Rampante possono sperare, dovendo però tenere ben presente che si è vista una Mercedes centrata.

Insomma, tutto lascia indicare come il Principato abbia rappresentato un’anomalia e in un autodromo vero si torni a vedere quanto accaduto, con diverse variazioni sul tema, sino a Imola. Sarà davvero così? Sabato pomeriggio la risposta, dopodiché si trarranno le conclusioni del caso.