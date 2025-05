F1, GP Spagna 2025: gli orari del fine settimana su Sky e TV8 da venerdì a domenica

Il nono appuntamento del Mondiale di F1 è rappresentato dal Gran Premio di Spagna, che andrà in scena nel weekend dal 30 maggio al 1° giugno. Si correrà nell’autodromo del Montmelò per la trentacinquesima e, forse, ultima volta. Difatti, dal 2026 l’evento iberico traslocherà a Madrid, dove appronterà un circuito cittadino ad hoc denominato “Madring”.

Teoricamente, questo non preclude che l’impianto edificato sulle colline prossime a Barcellona possa restare in calendario anche in futuro, seppur con altra denominazione e magari a rotazione con altri autodromi “storici”, costretti però ad accettare ruoli subordinati dalla sempre più marcata “urbanizzazione” del Circus viepiù propenso a inscenare appuntamenti in città di grido.

Nel 2024 si impose Max Verstappen (Red Bull) davanti a Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes). Le Ferrari archiviarono una performance molto deludente, poiché Charles Leclerc si piazzò quinto e Carlos Sainz sesto. Peraltro, la Scuderia di Maranello non festeggia un successo al Montmelò addirittura dal 2013, quando Fernando Alonso realizzò un’autentica magia nel primo giro. Detto questo, come seguire il GP di Spagna in TV?

GP SPAGNA F1 – GUIDA TV8

Sabato 31 maggio

Ore 18.30 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 1 giugno

Ore 18.00 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP SPAGNA F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Spagna.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara del Montmelò. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento iberico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Spagna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP SPAGNA F1 2025

VENERDI’ 30 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 13:30 F1, Prove Libere 1

Ore 17:00 F1, Prove Libere 2

SABATO 31 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:30 F1, Prove Libere 3

Ore 16:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 1 GIUGNO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15:00 F1, Gara