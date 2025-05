F1, GP Monaco 2025. Tuono Ferrari nelle qualifiche dopo il fulmine a ciel sereno di venerdì?

Venerdì è apparso un fulmine rosso nel sereno cielo di Montecarlo. Dopo un inizio di stagione disgraziato, la Ferrari si è issata al vertice delle classifiche cronometriche, confermando la tendenza recente che vuole il Cavallino Rampante trovarsi a meraviglia tra i rail del Principato. Nell’ultimo lustro, la Scuderia di Maranello si è sempre espressa sopra la media nell’anomalo contesto monegasco.

Venerdì però è sempre fine a sé stesso, è il sabato il giorno in cui si comincia a fare sul serio. Le qualifiche del pomeriggio determineranno la griglia di partenza del Gran Premio di domani e – inevitabilmente – i connotati che potrà assumere la gara. Charles Leclerc e Lewis Hamilton, per la prima volta nel 2025, partono con l’ambizione di realizzare la pole position.

Non sarà semplice, perché le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris (citati in rigoroso ordine di competitività in relazione a quanto visto venerdì), oltre alla Red Bull di Max Verstappen dovranno tutti essere battuti. Per le verità, la sensazione avuta ieri è che le MCL39 si siano tenute dei decimi di margine che potrebbero (dovrebbero) tirar fuori quest’oggi, ma si tutto dovrà essere comprovato dalla pista.

La certezza è che quella del Principato è la Ferrari più competitiva del 2025. La città-stato arroccata sulle coste del Mediterraneo fa sempre storia a sé, dunque i valori stagionali contano in maniera relativa. Le Rocher è un microcosmo a parte, dove se si sfrutta l’occasione propizia tutto può succedere, compreso il fatto di vedere una Rossa in pole position. Per una volta, non è utopia, bensì una possibilità concreta.