F1, GP Monaco 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

L’ottava gara del Mondiale di F1 sarà il Gran Premio di Monaco. Si correrà il 25 maggio a Montecarlo e l’appuntamento rappresenterà un “Classico”. Quella del 2025 sarà la settantunesima edizione iridata dell’evento. Solo i “sempre presenti” GP di Gran Bretagna e d’Italia possono vantare un numero superiore di apparizioni in calendario.

Il programma sarà analogo a quello degli altri weekend, essendosi uniformato al canone di ogni fine settimana. Non bisogna difatti dimenticare come, sino al 2021, le prime due sessioni di prove libere si disputassero al giovedì, lasciando libero il venerdì. Si trattava di una tradizione legata al fatto che, sovente, il giovedì del GP di Monaco era festivo (coincideva con l’Ascensione).

Nel 2024 si verificò un trionfo Ferrari. Si impose a domicilio Charles Leclerc, con l’allora compagno di squadra Carlos Sainz al terzo posto. Fra le due Rosse si inserì la McLaren di Oscar Piastri, mentre Lewis Hamilton (che di Sainz ha preso il posto) tagliò il traguardo in settima posizione. Quale sarà l’esito del 2025? Per scoprirlo, non bisognerà fare altro che seguire il GP di Montecarlo in TV.

GP MONACO F1 – GUIDA TV8

Sabato 24 maggio

Ore 19.00 F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 25 maggio

Ore 18.30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

PALINSESTO GP MONACO F1 2025

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Monaco.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Montecarlo. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento monegasco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Monaco, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP MONACO F1 2025

VENERDI’ 23 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 13:30 F1, Prove Libere 1

Ore 17:00 F1, Prove Libere 2

SABATO 24 MAGGIO (ORARI ITALIANI)

Ore 12:30 F1, Prove Libere 3

Ore 16:00 F1, Qualifiche

DOMENICA 25 MAGGIO (ORARIO ITALIANO)

Ore 15:00 F1, Gara