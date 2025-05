F1, GP Monaco 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Dopo lo scoppiettante round italiano di Imola la Formula Uno non si ferma e fa tappa a Montecarlo questo weekend per il Gran Premio di Monaco 2025, valevole come ottavo appuntamento della stagione. Tra le strade del Principato andrà in scena il secondo atto di un trittico che terminerà poi tra il 30 maggio ed il 1° giugno a Barcellona con il GP di Spagna.

Da segnalare un’importante novità regolamentare che aggiungerà delle variabili rispetto al passato, con l’obbligo di effettuare almeno due pit-stop in gara. La strategia diventerà dunque fondamentale, su un circuito in cui è praticamente impossibile superare, anche se la qualifica avrà comunque un impatto notevole sull’esito dell’intero fine settimana.

McLaren è sempre la macchina da battere, a maggior ragione su un lay-out così lento e tortuoso, quindi si preannuncia un duello vibrante tra il leader del Mondiale Oscar Piastri ed il suo compagno di squadra Lando Norris. Mai sottovalutare però le qualità del quattro volte iridato Max Verstappen, mentre sognano di inserirsi nella lotta per pole e vittoria anche le Mercede, le Ferrari e forse anche le Williams.

Tutte le sessioni del weekend monegasco verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (su Sky Sport Uno tutti i turni tranne la FP2), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile seguire in chiaro le qualifiche e la gara in differita su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP MONACO F1 2025

Venerdì 23 maggio

Ore 13.30 Prove libere 1 a Montecarlo – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 17.00 Prove libere 2 a Montecarlo – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 24 maggio

Ore 12.30 Prove libere 3 a Montecarlo – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.00 Qualifiche a Montecarlo – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 25 maggio

Ore 15.00 Gara a Montecarlo – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP MONACO F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; Sky Sport Uno (tutte le sessioni tranne la FP2).

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche sabato alle ore 18.30 (orario da confermare) e la gara di Montecarlo domenica alle 18.30.