F1, GP GP Emilia-Romagna 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

Tutto pronto a Imola per il weekend del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, settimo appuntamento della stagione e prima tappa europea del Mondiale di Formula Uno 2025. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio i riflettori saranno puntati sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari per un evento che promette grande spettacolo sin dalle prove libere e poi soprattutto in qualifica ed in gara.

McLaren si presenta sulle rive del Santerno come leader incontrastata del campionato costruttori con un vantaggio abissale su Mercedes, Red Bull e Ferrari, oltre ad occupare le prime due posizioni nella classifica generale tra i piloti con Oscar Piastri in vetta a +16 sul compagno di squadra Lando Norris, +32 sull’olandese Max Verstappen e +38 sul britannico George Russell. L’Italia spera in un exploit con Andrea Kimi Antonelli su Mercedes e con i ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Tutte le sessioni del weekend romagnolo verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (su Sky Sport Uno tutti i turni tranne la FP2), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile seguire le qualifiche e la gara in diretta in chiaro su TV8. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP EMILIA-ROMAGNA F1 2025

Venerdì 16 maggio

Ore 13.30 Prove libere 1 a Imola – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 17.00 Prove libere 2 a Imola – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 17 maggio

Ore 12.30 Prove libere 3 a Imola – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 16.00 Qualifiche a Imola – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Domenica 18 maggio

Ore 15.00 Gara a Imola – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 e Sky Sport 4K; TV8 (qualifiche e gara); Sky Sport Uno (tutte le sessioni tranne la FP2).

Diretta streaming: tv8.it (qualifiche e gara), Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.