F1, GP Emilia Romagna 2025: gli orari su TV8 da venerdì a domenica

Il settimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 sarà il Gran Premio di Emilia Romagna, che si correrà a Imola dal 16 al 18 maggio. Il Circus sta, dunque, per effettuare la prima delle due tappe in Italia. Va rimarcato come il nostro Paese sia l’unico, assieme agli Stati Uniti, a godere del privilegio di avere più di un weekend di gara nella F1 attuale.

Il circuito intitolato alla memoria di Dino ed Enzo Ferrari ospiterà un GP iridato per la trentaduesima volta. Entrato in calendario nel 1980, sostituendo una tantum Monza, dal 1981 al 2006 ha organizzato il Gran Premio di San Marino. Uscito dal giro del Mondiale, vi ha fatto ritorno nel 2020 con la nuova denominazione, della quale andrà in scena la quinta edizione.

Nel 2024 vinse Max Verstappen (Red Bull), precedendo Lando Norris (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari). L’altra Rossa, pilotata da Carlos Sainz, si attestò al quinto posto. Lewis Hamilton, ai tempi ancora in Mercedes, chiuse invece sesto. Quale sarà l’esito del 2025? Per scoprirlo, non bisognerà fare altro che seguire il GP d’Emilia Romagna in TV.

GP EMILIA ROMAGNA F1 – GUIDA TV8

Sabato 17 maggio

Ore 16.00 F1, Qualifiche – Diretta tv in chiaro.

Domenica 18 maggio

Ore 15.00 F1, Gara – Diretta tv in chiaro.

PALINSESTO GP EMILIA ROMAGNA F1 2025

TV IN CHIARO – Essendo un evento che si disputa in territorio italiano, è prevista la copertura in chiaro e in diretta sia delle qualifiche che della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà, dunque, gratuitamente il Gran Premio d’Emilia Romagna, seppur senza dar modo di assistere alle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta il weekend di Imola. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento romagnolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in diretta al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Emilia Romagna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA COMPLETO GP EMILIA ROMAGNA F1 2025

VENERDI’ 16 MAGGIO

Ore 13.30 F1, Prove Libere 1

Ore 17.00 F1, Prove Libere 2

SABATO 17 MAGGIO

Ore 12.30 F1, Prove Libere 3

Ore 16.00 F1, Qualifiche

DOMENICA 18 MAGGIO

Ore 15.00 F1, Gara