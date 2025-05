F1, Frederic Vasseur: “Tutto sommato, un buon risultato per la Ferrari. Pensiamo alla Spagna”

Un quarto e quinto posto per la Ferrari a Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino del Principato, il monegasco Charles Leclerc ha conquistato la piazza d’onore, alle spalle della McLaren del britannico Lando Norris, mentre Lewis Hamilton ha chiuso la top-5, molto condizionato dalla penalità di tre posizioni in griglia di ieri per impeding nei confronti dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), giunto quarto quest’oggi.

A fare il punto della situazione è stato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur: “Tutto sommato, sono contento del risultato. Giovedì avremmo messo la firma su questo secondo posto di Charles. Certo, per come erano andate le prove libere e la Q1, con Leclerc sempre davanti, speravamo di vincere. Tuttavia, la mancata conquista della pole è stata decisiva“, le parole dell’ingegnere francese a Sky Sport F1.

Un GP in cui è stata applicata anche la regola dei due pit-stop obbligatori: “Ho avuto la sensazione che alcuni team abbiano fatto gioco di squadra e questo, dal punto di vista dei piloti rivali, può essere stato frustrante. Per questo, possiamo riunirci internamete e parlarne in modo da trovare la miglior soluzione“, ha dichiarato Vasseur.

Su Hamilton, il Team Principal della Rossa ha precisato: “Ha fatto una buona gara fino al 35° giro, poi è finito nel traffico e non è più riuscito a essere efficace. Chiaramente la penalità subìta ieri è stata decisamente pesante per le sue ambizioni“. E in vista del GP di Spagna, con l’applicazione della direttiva tecnica che vieterà l’uso delle ali flessibili, Vasseur è stato chiaro: “Non sappiamo quali potranno essere gli effetti di questo cambiamento, noi siamo concentrati su noi stessi per fare il meglio possibile“.