F1, Frederic Vasseur: “La SF-25 non è a livello di quello che ci aspettavamo e sugli sviluppi…”

Appuntamento di casa per la Ferrari a Imola, sede del settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito del Santerno, la Rossa spera di dare discontinuità ai brutti risultati del week end precedenti. La SF-25 ha deluso su tutti i fronti finora e l’essere quinta forza in pista a Miami ha posto l’accento sulle criticità della monoposto di Maranello.

Stando a quanto riportato dall’autorevole testata autoracer.it, si starebbe lavorando in casa ferrarista su una nuova sospensione. Nel primo giorno del week end, il Team Principal, Frederic Vasseur, ha fatto il punto della situazione, descrivendo l’attuale situazione della scuderia.

“La macchina non è al livello che ci aspettavamo. Se facciamo un confronto con lo scorso anno, non siamo in una situazione ideale. E questo rende ancora più difficile per un nuovo pilota adattarsi alla macchina. Stiamo migliorando la comprensione reciproca non solo con me, ma anche con la parte tecnica. Stiamo andando nella giusta direzione e sono abbastanza fiducioso per il futuro“, ha dichiarato a Sky Sport UK.

E sull’indiscrezione menzionata: “Stiamo lavorando sulla meccanica della vettura perché è un lavoro che può avere dei benefici anche per il 2026 perché sono soluzioni che potenzialmente possono essere travasate anche sulla vettura della prossima stagione a differenza di tanti altri elementi come ad esempio i fondi vettura o le ali anteriori e posteriori che invece saranno completamente diversi. Non voglio fare esempi su cosa stiamo facendo, ma un lavoro svolto sui freni o sulle sospensioni può essere utilizzato anche l’anno prossimo“.