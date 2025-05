F1, Frederic Vasseur: “Domani sarà una lotteria, ma possiamo vincere a Monaco”

Un secondo e un quarto posto per la Ferrari nelle qualifiche del GP di Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito del Principato, Charles Leclerc ha lottato fino all’ultimo respiro per la conquista della pole-position, ma il britannico Lando Norris (McLaren) negli ultimi scampoli della Q3 l’ha preceduto di 0.109, mentre alle sua spalle si è classificato l’altro alfiere della scuderia di Woking, Oscar Piastri. Seconda fila per il britannico Lewis Hamilton, convocato dai commissari per un ipotetico impeding nei confronti dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), quinto in griglia.

Ad analizzare il tutto ai microfoni di Sky Sport è stato il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur: “C’è un po’ di frustrazione perché la pole-position non era così lontana. Nel complesso, abbiamo fatto un buon lavoro, anche perché non era scontato avere tutte e due le macchine nel time-attack“, le prime parole dell’ingegnere francese. Il riferimento di Vasseur è all’incidente di Hamilton in chiusura della FP3, che ha messo a rischio la partecipazione al time-attack del britannico.

In vista della gara, considerando la novità delle due soste obbligatorie, il Team Principal della Rossa ha affermato: “Di base, a Monaco la strategia è sempre un azzardo perché devi prevedere quanto potrà accadere dopo. Si pensi a incidenti e all’entrata della Safety Car. Avendo una macchina in prima fila e un’altra in seconda avremo modo anche di diversificare i nostri piani. Domani sarà una lotteria e dovremo farci trovare pronti perché possiamo vincere“.

Una Ferrari che, anche un po’ inaspettatamente, si è ritrovata su questa pista che si pensava potesse essere critica per le caratteristiche: “Dipende sempre dalla preparazione delle gomme. A Imola abbiamo sofferto nelle qualifiche, perché in gara eravamo tra i più veloci. Qui siamo riusciti ad avere una buona finestra d’utilizzo delle mescole e i tempi ci sono stati“, la chiave di lettura di Vasseur.