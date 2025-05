F1, Frederic Vasseur annuncia poche novità per la Ferrari a Barcellona: verità o bluff?

Frederic Vasseur è un abile giocatore di poker oppure ha semplicemente detto la verità? Il team principal della Ferrari sta provando un astuto bluff? Il dubbio rimane. La risposta la scopriremo solamente venerdì. Di cosa stiamo parlando? Semplice, delle parole del numero uno di Maranello riguardo gli aggiornamenti che saranno portati in pista nel corso del prossimo fine settimana di gara.

Già, il tanto atteso Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. L’evento che tutti hanno cerchiato con il pennarello rosso sul calendario. Il tracciato catalano sarà sede di una tappa che racchiuderà in sé spunti di interesse letteralmente a non finire. Come tradizione, visto il lay-out vario e probante della pista collocata ad una ventina di chilometri da Barcellona, tutti i team porteranno un corposo pacchetto di aggiornamenti sulle rispettive vetture. Questo è assodato.

Basterebbe quanto appena scritto per rendere la gara catalana fondamentale. Ma, com’è ben noto, in quella occasione entrerà in funzione anche la direttiva tecnica che impedirà la flessione delle ali anteriori e posteriori. In casa Ferrari cosa bolle in pentola? Da ormai diverse settimane tutti puntano la lente di ingrandimento sul Gran Premio di Spagna come gara spartiacque per la scuderia tinta di rosso. Ma, proprio a poche ore dal via di questo weekend, il team principal di Maranello getta acqua sul fuoco.

Le parole di Frederic Vasseur sulle novità che porterà la Ferrari al Montmelò: “Porteremo un’ala nuova come tutti gli altri team. Penso che sia sensato portare solo l’ala nuova per avere un quadro più chiaro del suo funzionamento”. (Fonte: Sky Sport). Secondo argomento all’ordine del giorno, ovviamente, la direttiva tecnica: “Tutti hanno segnato questa gara sul calendario come un punto di svolta. Non sappiamo realmente se cambierà davvero qualcosa nei rapporti di forza in pista. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi per migliorare in ogni tipo di curva. Abbiamo fatto buoni passi avanti sulle curve ad alta velocità e ne abbiamo fatti anche in quelle a bassa velocità come visto a Montecarlo. Ora cercheremo di confermare tutto in Spagna”.

Quale sarà la verità? La Ferrari davvero porterà solo un’ala nuova? Tutto qui? Il corposo pacchetto di aggiornamenti che i due piloti aspettano quando lo vedremo? Sembrava che il team di Maranello potesse andare in “all in” nella tappa spagnola per provare a ricucire almeno in parte il distacco dalle McLaren. Se, come ha annunciato il team principal, dovesse arrivare solamente un’ala, il rischio di proseguire con questo tran tran non troppo entusiasmante sarebbe dietro l’angolo…